Achilles-voorzitter Derks noemt Braziliaanse deal niet raar

GROESBEEK - In de zaak rond de mogelijke puntenaftrek voor Achilles'29 kwam een lening bij een Braziliaanse bank naar voren.

Voorzitter Harrie Derks noemt die deal niet raar. "We hebben gewoon een bancaire lening. De contracten zijn 30 maart getekend en wij zijn in afwachting van de betaling. En dat gaat snel gebeuren."

"Het is in de huidige tijd niet eenvoudig om als bedrijf en zeker als voetbalclub een reguliere financiering te krijgen. We hadden toen via Maatschappelijk Financieren een garantstelling van de gemeente nodig. Daarna haakte Triodos Bank af toen er bij allerlei andere clubs wat problemen ontstonden. Maar deze contacten lopen al vanaf 10 februari vorig jaar. Ik denk dat we het allemaal goed voor elkaar krijgen."

"Voetbal wordt op het veld gespeeld en niet achter de burelen. We moeten zelf winnen van Jong PSV en hopen dat Dordrecht verliest. En mocht dat niet lukken dan hebben we daar vrede mee, want dan degraderen we op sportieve gronden."

Maar als het mis gaat, wil dat niet zeggen dat Achilles de juridische procedure stopt. "Er zijn elementen in deze zaak die wij opnieuw aan de rechters voor gaan leggen. En dan hebben we het natuurlijk over de licentie."