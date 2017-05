Onmacht bij Achilles'29 over eventuele puntenaftrek

GROESBEEK - De spelers en staf van Achilles'29 ervaren een enorme onmacht over de eventuele puntenaftrek door de KNVB, die kan leiden tot degradatie van de club.

"Dat is heel vervelend, maar daar kunnen wij niets aan veranderen", weet trainer Eric Meijers.

"Dat wordt achter de bestuurstafel uitgevochten. Wij kunnen maar één ding doen en dat is zorgen dat we winnen van Jong PSV. Iedereen heeft er zin in en we laten zien dat we een behoorlijk niveau kunnen halen met Achilles. We verkopen het product Achilles'29 hartstikke goed en hopen dat we morgen kunnen zegevieren."

Aanvoerder Freek Thoone baalt ook van de situatie. "Het zijn twee hectische dagen geweest. Je probeert er niet teveel mee bezig te zijn, want we hebben er geen invloed op. We moeten zelf winnen en dan ook nog kijken wat Dordrecht doet. Maar het zou superzuur zijn als we het halen en het gaat dan achteraf toch mis. Ik speel mijn laatste wedstrijd en wil een mooie bijdrage leveren aan een goed resultaat. Ik kijk met een heel goed gevoel terug op de prachtige jaren die ik hier heb meegemaakt, ook als het in mineur zou eindigen. Maar daar gaan we nog maar even niet vanuit."

Opstelling: Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Elders; van de Beek, van Steen, Sürmeli; Amaarouk, Versteegen, Thoone.