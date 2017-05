Giertank stroomt leeg na uitwijkmanoeuvre

Foto: Politie Winterswijk

ULFT - Een giertank is donderdagmiddag omgevallen na een uitwijkmanoeuvre in Winterswijk. De inhoud, vele liters mest, liep vervolgens uit de tank over straat.

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.15 uur op de Corleseweg ter hoogte van de Goordiek. Volgens de politie moest de bestuurder van de tractor uitwijken voor een tegenligger, waarna hij een boom schampte en omviel met zijn combinatie.



De weg is tijdelijk afgesloten wegens bergingswerkzaamheden. De politie zoekt getuigen om helder te krijgen wat er precies is gebeurd.





Door: Mediapartner REGIO8