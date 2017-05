Radboudumc: Onderzoek moet meer inzicht bieden in patienten met chronische pijn

NIJMEGEN - Het Radboudumc is een onderzoek gestart naar patienten die chronische pijnklachten hebben. Monique Steegers is anestesioloog en ziet dat er te weinig bekend is over chronische pijn. Samen met een onderzoeker verricht Steegers onderzoek om de verschillende pijnklachten te analyseren.

'Chronische pijn komt heel veel voor. 1 op de 5 Nederlanders heeft chronische pijn. Uit onderzoek blijkt dat chronische pijn een groot economisch issue is. De kosten die ermee gepaard gaan zijn meer dan suikerziekte, kanker en hart en vaatklachten bij elkaar veroorzaken', zegt Seegers van achter haar bureau in het Radboudumc. Ze komt al bijna 20 jaar patiënten tegen met chronische pijnklachten waardoor ze weet hoe complex de klachten zijn.

Complex

'Ook is er een belangrijke sociale component die ervoor zorgt dat er schaamte komt kijken als je zegt dat je chronische pijn hebt. Ik kom al 20 jaar in aanraking met patiënten met chronische pijn en kom nog regelmatig nieuwe klachten tegen, dat maakt duidelijk hoe veelzijdig en complex de problemen zijn', aldus Seegers.

'Niet overkomen als een zeurder'

Inge van Noord werd in 2015 behandeld tegen borstkanker. Na de behandeling had ze blijvende pijn die na drie maanden automatisch wordt beschreven als chronische pijn. 'Eerst probeer je nog te functioneren en door te gaan maar dat gaat soms gewoon niet. Je wilt niet overkomen als een zeurder, daar ligt wel een taboe op. Gelukkig heb ik een hele liefdevolle omgeving die het begrepen en er respectvol mee omgaan.' Dat kan ook heel anders zegt Seegers. 'Sommige mensen kunnen niet meer werken en komen zo thuis te zitten, op een moment worden ze ontslagen en zijn ze dus werkloos. Vrienden gaan je op een bepaald moment maar een 'zeur' vinden en ontwijken je. Het gevaar dat je sociaal geïsoleerd raakt is zeker aanwezig.'

Onderzoek

'Dit onderzoek dat wij doen is erop gericht om te kijken of er overeenkomsten zijn tussen patiënten met deze pijn en mensen zonder pijn maar ook de verbanden tussen patiënten onderling. We kijken naar de verschillende soorten pijn en hoeveel verschilt dat nou van elkaar. Pijn is een soort taboe in Nederland omdat het stoer is om een hoge pijngrens te hebben', besluit Seegers.