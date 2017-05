Verdachte gijzeling Klarendal zit nog vast

ARNHEM - De 57-jarige man die woensdag meerdere mensen gijzelde in de Arnhemse wijk Klarendal, zit nog steeds vast. Hij is ook momenteel de enige verdachte in de zaak, meldt de politie.

'Er zijn veel vragen over de precieze aanleiding van de gijzelingsactie en het motief van de aangehouden verdachte. Het politieonderzoek hiernaar is nog in volle gang', schrijft de politie op haar website. De verdachte wordt vermoedelijk begin volgende week voorgeleid bij de rechter-commissaris. 'Die zal dan beslissen of hij langer vast blijft zitten', valt er verder te lezen op de politiewebsite. Gijzeling De man gijzelde woensdag in eerste instantie vier mensen, onder wie twee handhavers van de gemeente. Twee gijzelaars werden vrijgelaten met een brief voor de politie. De Arnhemmer was gewapend met messen en leek een bomvest te dragen. Zijn wapen en bomvest bleken nep te zijn. Vanwege de dreiging werd een deel van Klarendal afgesloten door de politie. Arrestatie Na enkele uren werd de verdachte gearresteerd. Toen de man in de handen liep van het arrestatieteam, moest hij zich uitkleden tot op zijn onderbroek om te kijken of hij een bomgordel of wapens droeg. Zie ook: Teruglezen: bijna naakte man gearresteerd na gijzeling in Klarendal

