Komende uitzending: de toekomst van het Nationaal Ballet, world cup BMX'en en Hootchie Koe in Varsseveld

ARNHEM - Donderdag 11 mei in UIT met Esther.

Donderdag 11 mei is UIT met Esther er weer. Esther plukt weer iemand van straat en gaat naar een dansvoorstelling van De Junior Company, de kweekvijver van talent van Het Nationale Ballet. Dertien jonge dansers, van over heel de wereld, bereiden zich hier twee jaar lang intensief voor op de absolute top met als ultieme droom een baan bij een van 's werelds leidende balletgezelschappen.

BMX World Cup

In het Arnhemse Papendal vindt 5, 6 en 7 mei vindt de BMX Supercross World Cup plaats. Gelders talent Laura Smulders is ook van de partij. Direct naast de baan waar de wereldtoppers van de Supercross hun kunsten vertonen wordt een heus festival terrein uit de grond gestampt. Leker eten kun je bijvoorbeeld op het Framedfestival. Wij zijn er bij! http://bmxpapendal.nl/

Hootchie Koe 2017

Wegens succes herhaald! Hootchie Koe is de naam van een festival vol cultuur en muziek op het terrein van museumboerderij het Hofshuus in Varsseveld. Tijdens de tweede editie, op 13 en 14 mei, laten zowel lokale als internationale artiesten zien wat ze in huis hebben! http://hootchiekoe.nl/

Verder is Pieter in Apeldoorn bij de rode muur van Alfred Eikelenboom. En in UIT met Esther zien we de komende weken een reallife- soap van het turbulente leven van Emile Hartkamp. Hartkamp is een veelzijdig man die naast stadionspeaker van Vitesse en artiestenmanager nog veel meer doet. Hij werd vooral bekend door de liedjes van Frans Bauer waarvoor hij de teksten schreef.

