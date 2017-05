'Humor is reactie op narigheid', grappen na heftige incidenten

WAGENINGEN - 'Humor is een reactie op narigheid.' Dat zegt Jeroen Warner, hoofddocent rampenstudies van de Wageningen Universiteit, in reactie op de grappen over de man die woensdag twee handhavers van de gemeente gijzelde in Arnhem.

Er werden grappen gemaakt over de omvang van de buik van de man en gevraagd of het arrestatieteam met hun ladderwagen de ramen kon komen lappen. 'Het gaat om de absurditeit van de situatie. Over een natuurramp worden geen grappen gemaakt', stelt Warner. 'De halve wijk moest worden ontruimd, dat is iets bizars.' Eerst grappen, later tranen Warner woonde in Enschede ten tijde van de vuurwerkramp. 'Ik woonde dichtbij. Eerst kwamen de grappen, ook bij mij. Daarna de huilbuien. Maar die komen niet op Facebook. Later kwamen wel de gedichten en verhalen. En dat waren geen grappen.' 'Grappen maken is een natuurlijke menselijke reactie. Maar als het echt een terroristische aanslag is met doden, dat is groots en overweldigend. Dan komen er minder grappen', vertelt Warner. Zaak dicht na smakeloze spot Dat ligt ook heel gevoelig. 15 jaar na de aanslagen van 11 september kwam een Amerikaanse matrassenwinkel met een reclamespotje waarmee ze op ludieke wijze met een aanbieding kwamen om de aanslagen te herdenken. Dat konden de Amerikanen niet waarderen. De zaak moest de deuren sluiten. Het gewraakte spotje: