Buurt over gijzelnemer Klarendal: 'Zat totaal geen kwaad in'

ARNHEM - De 57-jarige man die woensdag de Arnhemse wijk Klarendal op zijn kop zette door vier werknemers van de gemeente te gijzelen woonde in de wijk. Volgens een medewerker van de supermarkt 'zit er totaal geen kwaad in'.

Op de Hommelseweg is het een dag na de gijzeling weer druk als vanouds. Een grote tegenstelling met de lege straat achter afzettingen van woensdag. Ook de winkels zijn weer allemaal geopend. De bakker aan de Hommelseweg was gisteren niet in de zaak, maar hij herkende de verdachte wel. Hij zag hem wel eens lopen door de straat.

De verdachte kwam vroeger vaak op straat. Meerdere buurtbewoners hebben hem wel eens zien lopen. 'Dan zag ik hem een paar halve liters kopen bij de supermarkt.'

Bij de supermarkt kennen ze hem zelfs iets beter. 'Hij kwam hier altijd vaak 's avonds, dan maakte je een praatje met hem' vertelt een medewerker. 'Er zit totaal geen kwaad in. Soms had je het met hem over mensen die rottigheid uithalen in de buurt, maar daar nam hij het dan vaak voor op. Die hebben ook problemen zei hij dan.'

'Hij ging kluizenaren'

De laatste tijd kwam hij steeds minder in de supermarkt. Hij liet zijn boodschappen voor hem ophalen door een buurvrouw. 'Hij ging een beetje kluizenaren.' De medewerker vermoedt dat er iets is geknapt bij zijn buurman. 'Het is denk ik een wanhoopsdaad. Dat het al slecht met hem ging en dat hij toen misschien een slecht bericht kreeg of iets dergelijks. Dit is misschien extreem, maar hij heeft niet tot twee geteld. Toen ik zag wie het was dacht ik al wel dat al die politie niet nodig was.'

Blij met massale inzet

Op de Hommelseweg zijn bewoners verder wel blij met de massale politie-inzet, maar hopen ze ook dat de man hulp krijgt. 'Voor die man hoop ik echt dat hij de beste zorg gaat krijgen. Op mij maakte hij wel een verwarde indruk.' Hij krijgt bijval van een andere buurtbewoner. 'Tuurlijk, wat hij heeft gedaan mag niet, maar die man moet wel hulp krijgen.'