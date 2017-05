Mark Diemers is realistisch bij De Graafschap: drie dingen moeten uitkomen

DOETINCHEM - De Graafschap rekent vrijdag nauwelijks nog op een wonderbaarlijke ontsnapping. 'We moeten eerst zelf winnen en dat wordt lastig genoeg.'

De Graafschap maakt een goede tweede seizoenshelft door, maar zal aan het eind van de competitie waarschijnlijk toch moeten constateren dat het seizoen sportief mislukt is. Niet bij de play-offs komen is voor een selectie als die van De Graafschap onder de maat. Door de afgang thuis vorige week tegen Achilles is De Graafschap nu meer dan ooit afhankelijk geworden van twee andere ploegen.

De Achterhoekers presteerden vooral voor de winterstop uiterst teleurstellend. 'Er zijn drie factoren die nu moeten gebeuren', zucht middenvelder Mark Diemers. 'RKC moet verliezen van MVV, Eindhoven moet punten verspelen tegen Helmond en wij moeten zelf winnen van FC Oss. Dat moet allemaal uitkomen.'

Omgedraaid

'En winnen van Oss wordt moeilijk, want dat is een aardige ploeg. Als het onze laatste wedstrijd is, hebben we alsnog een fantastische tweede seizoenshelft gehad', vindt Diemers echter. 'Dit had toch niemand meer verwacht. We hebben het toch maar omgedraaid met zijn allen en daar ben ik best trots op. We zijn uit een diep dal gekropen.'

Wonder

'Ik ben nog nooit zo vroeg klaar geweest als het morgen de laatste is', glimlacht de 23-jarige Diemers vervolgens. 'Ja, één keer met Cambuur toen we kampioen werden. Toen gingen we op bezoek bij Excelsior en moest een andere ploeg ook verliezen terwijl dat eigenlijk niet kon. Maar het gebeurde wel. Soms gebeurt er een wonder. En als we het halen, kunnen er in de play-offs nog gekke dingen gebeuren.'

Opstelling: Bednarek, Van Overbeek, Straalman, Van Diermen, NIeuwpoort, Driver; Diemers, Smeets, Klaasen; Parzyszek en Van den Hurk