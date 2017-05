Voetbalvereniging Rhelico betaalt zelf de kurk op nieuw kunstgrasveld

RUMPT - Voetbalvereniging Rhelico krijgt hoogstwaarschijnlijk een kunstgrasveld met kurk. De kurk wordt betaald door de club zelf, want gemeente Geldermalsen wil hieraan niet bijdragen.

Ook betaalt Rhelico 25 procent van het totaalbedrag 130.000 euro voor de aanleg van het kunstgrasveld. 'Eén van de redenen waarom wij kunstgras met kurk willen is omdat rubberen kunstgras mogelijk schadelijk is voor de gezondheid van mensen', vertelt Leo van Rijnsbergen, voorzitter Rhelico. 'Uit eigen ervaring weet ik dat de gezondheidsgevaren rondom kunstgras vaak het gesprek van de dag is bij moeders die hun kind van school ophalen.'

Een woordvoerder van de gemeente Geldermalsen reageert: 'De keuze van Rhelico voor kurk is een eigen vrije keuze is en de gemeenteraad heeft hiervoor niet meer geld ter beschikking gesteld.'

De gezondheidsgevaren rondom kunstgras zijn vaak het gesprek van de dag bij moeders die hun kind van school ophalen. Leo van Rijnsbergen, voorzitter V.V. Rhelico

Naast Rhelico zijn er nog drie andere clubs in Geldermalsen die als het goed is kunstgras krijgen: G.V.V. Geldermalsen, V.V. Beesd en MVV'48. Deze verenigingen kiezen wel voor een kunstgras met rubber.

Kunstgrasveld aanschaffen

Op 1 maart 2016 werd door de raad het besluit genomen om bij die vier clubs een kunstgrasveld aan te schaffen. Nu, ruim een jaar later zijn de handtekeningen gezet en zijn de eerste aanbetalingen gedaan.