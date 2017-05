Woningen ontruimd vanwege grote brand in cafetaria

Foto: Marcello Agus

ARNHEM - Er heeft donderdag korte tijd een grote brand gewoed in een cafetaria in Arnhem. Omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd. Niemand raakte gewond. Een kat is in veiligheid gebracht door de brandweer.

De brand was in cafetaria Star aan de Rosendaalsestraat. Er zouden afzuigers vlam hebben gevat. Een filmpje van een omwonende: De brandweer was met vier brandweerwagens ter plaatse. Rond 12.30 uur was de brand onder controle.