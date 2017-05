Achilles in hoger beroep tegen eventuele puntenaftrek

GROESBEEK - Achilles'29 gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de kortgedingrechter die besliste dat de KNVB een zaak over puntenaftrek van de Groesbeekse voetbalclub mocht behandelen.

De Groesbeekse club is in afwachting van een beslissing van de voetbalbond. Als Achilles voor vrijdagavond wordt bestraft door de bond met drie punten in mindering, degradeert de club hoe dan ook uit de eerste divisie. Dan doet het resultaat van de te spelen wedstrijd tegen Jong PSV helemaal niet ter zake.

De KNVB wil de Groesbekers straffen met drie punten mindering. Daarover was gisteravond een Achilles'29 een beroepszaak. De voetbalclub wilde niet dat die doorging en stapte naar de rechter. Maar die besloot dat de beroepszaak kon doorgaan. Achilles'29 gaat daartegen nu weer in tegen beroep.

'Dit betekent dat op korte termijn dat de uitspraak van de kortgedingrechter wordt beoordeeld', zegt de club op de eigen website. Achilles hoopt op die manier puntenaftrek en dus degradatie op korte termijn te voorkomen.