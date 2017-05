Opnieuw plofkraak: 'snel maatregelen nodig'

TERBORG - Burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek vindt dat er snel maatregelen moeten komen in de strijd tegen plofkraken op pinautomaten.

In de nacht van woensdag op donderdag vond in Terborg voor de tweede keer in korte tijd een plofkraak plaats op een pinautomaat van de Rabobank. Terborg behoort tot de gemeente Oude IJsselstreek.

Politieman voor de deur

Van Dijk had donderdagochtend al overleg met de teamchef van de politie over de plofkraak: 'Er moeten snel maatregelen genomen worden.' Van Dijk ziet de oplossing niet in het verwijderen van pinautomaten in de dorpen: 'Mensen moeten wel kunnen pinnen. Het moet in technische oplossingen gezocht worden. Je kunt ook niet voor elke automaat een politieagent zetten.' Burgemeester Van Dijk vindt dat banken, gemeente en politie samen tot een oplossing moeten komen.

