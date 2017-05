'Vroeg of laat ben je kennelijk de klos', weer autobrand in Culemborg

CULEMBORG - De eigenaar van een auto die woensdagnacht in Culemborg in vlammen opging, gaat uit van brandstichting. 'Dat gebeurt 's nachts niet zomaar', stelt hij.

'Vroeg of laat ben je kennelijk de klos', vervolgt hij. 'Je kan je er niet tegen beschermen.'

'Je moet ze niet op heterdaad tegenkomen', verzucht hij.

Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, is zijn auto volledig verloren. Dat geldt ook voor de auto die ernaast stond.

Drie keer in één week

Het was voor de derde keer binnen een week dat in Culemborg een pyromaan toesloeg. In de nacht van vrijdag op zaterdag ging een geparkeerde auto in vlammen op. Dat gebeurde ook in de nacht van zondag op maandag, toen ging een geparkeerde auto aan de Van der Duyn van Maasdamstraat in vlammen op. In deze straat sloeg al zeker acht keer toe een autopyromaan toe.

Al 50 auto's in brand

Een rechercheteam onderzoekt de autobranden in Culemborg. Dat heeft nog niet tot aanhoudingen geleid. In een jaar tijd zijn ongeveer 50 auto's in vlammen opgegaan in het stadje.

