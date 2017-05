Noodplan geadviseerd bij waterproblemen

ULFT - Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland adviseert inwoners om noodpakketten in huis te hebben voor het geval er problemen met drinkwater ontstaan. Woensdagmorgen werd de Liemers voor de tweede keer in drie maanden tijd getroffen door een leidingbreuk.

De Veiligheidsregio adviseert om onder meer genoeg flessen water, houdbaar eten en desinfecterende gel in huis te hebben. Ook wordt aangeraden een kleine voorraad lucifers, dekens en verzorgingsproducten aan te leggen. Bij de aanzienlijke waterstoring in februari werden duizenden liters water uitgedeeld door de hulpdiensten, onder meer aan scholen, verzorgingstehuizen en huisartsen.



Indien zich een storing voordoet moeten kranen worden dichtgedraaid. Het inschakelen van hulpdiensten is alleen verantwoord bij acuut gevaar, voor andere vragen of zorgen hoort de gemeente bereikbaar te zijn voor meer informatie. Daarnaast waarschuwt de Veiligheidsregio om niet zomaar in tuinen te graven, aangezien er mogelijk kabels of leidingen onder de grond liggen. Bij het Kadaster is meer informatie over ondergrondse verbindingen aan te vragen.