Ben jij de nieuwe Dafne Schippers of Sifan Hassan?

Dafne Schippers in de finale van de 200 meter op de Olympische Spelen (Foto: ANP)

ARNHEM - Atletiektrainer Honoré Hoedt zoekt tieners die iedereen eruit lopen bij voetbal, hockey of op school. Met hen gaat hij deze donderdagmiddag aan de slag in Loopland Gelderland op sportcentrum Papendal in Arnhem.

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar krijgen de kans om hun sprintsnelheid, looptechniek en loopvermogen te verbeteren. De besten komen in aanmerking voor extra sprint-/looptrainingen van ervaren topcoaches. Loopland Gelderland heeft als doel om kinderen en volwassenen beter te leren bewegen en lopen. Het is een initiatief van Arnhemmer Hoedt. Hij was 14 jaar trainer bij de Atletiekunie en had enkele jaren middenafstandstopper Sifan Hassan onder zijn hoede. Hij hoopt op deze manier de nieuwe Hassan of Dafne Schippers te vinden.