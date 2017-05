Nazaten Canadese soldaat onthullen straatnaambord

Niet de bewuste bunker - Foto: Gemeente Zutphen

WARNSVELD - Na 72 jaar krijgen de nazaten van de Canadese korporaal Patrick Bryan Joseph Morgan vandaag de mogelijkheid om te zien waar het lichaam van hun oom gevonden is. Het lichaam werd in 1945 aangetroffen in een kleine bunker. De familie Morgan is speciaal vanuit Canada overgevlogen om de ceremonie bij te wonen.

Op 5 april 1945 troffen de net bevrijde Warnsvelders in een kleine bunker het levenloze lichaam aan van korporaal Morgan. Morgan werd begraven op de Canadian War Cemetery in Holten. 'De put van Morgan', zoals de bunker genoemd werd, raakte in vergetelheid. Tot vrijwilligers van het Gelders Landschap en het team Archeologie van de gemeente Zutphen de bunker terugvonden in 2015. De bunker werd afgelopen april blootgelegd. Nabestaanden van de korporaal onthullen vandaag een informatiebord. Foto: Gemeente Zutphen Zichtbaar voor publiek? De plek waar Morgan werd gevonden (en waar hij waarschijnlijk is overleden) was een Duitse ‘Koch bunker’. In zo'n bunker kon één soldaat zich schuil houden. De kleine bunker was bereikbaar via een loopgraaf. Op maaiveldhoogte kon een machinegeweer bediend worden op een ronddraaiende rail. Het Gelders Landschap en de gemeente Zutphen bekijken de mogelijkheden om de bunker zichtbaar te maken voor publiek. Eigen straat voor Morgan Korporaal Morgan wordt ook geëerd met een straat. De wijk Leesten-Oost heeft vanaf vandaag de 'Morganlaan'. Hoewel de straat nog moet worden aangelegd, is het straatnaambordje al wel gemaakt. De nabestaanden van Korporaal Morgan zullen dat bordje vanochtend samen met burgemeester Vermeulen onthullen op de kruising met de Berghelaan.