Handtekeningenactie voor nieuw Generaal Pardon

NIJMEGEN - Het is tien jaar geleden dat het laatste Generaal Pardon voor asielzoekers is geweest. Bezorgde burgers zijn een handtekeningenactie gestart. Ze vinden dat het weer tijd is voor een nieuw Generaal Pardon omdat veel vluchtelingen al lang in Nijmegen en de rest van Nederland wonen zonder verblijfsvergunning.

Ze hebben intussen ruim 10.000 van de benodigde 40.000 handtekeningen verzameld. Nijmeegse sympathisanten en asielzoekers vragen zich af waarom deze actie tot nu toe weinig bekendheid heeft gekregen. Volgens oud-minister Gerd Leers van Asiel is het Generaal Pardon niet voor herhaling vatbaar. Dit zei hij enige tijd geleden in reactie op de evaluatie door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van de pardonregeling die 28.304 asielzoekers een verblijfsvergunning opleverde. Leers noemt het “een noodgreep” om af te komen van veel lange asielprocedures. Het is volgens hem beter de procedures te versnellen zodat afgewezen asielzoekers niet langer dan nodig in ons land blijven.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen.