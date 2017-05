De Graafschap heeft wonder nodig voor deelname play-offs

DOETINCHEM - De kans dat De Graafschap de play-offs om promotie bereikt, is klein. Alles moet vrijdag goed vallen voor de Achterhoekers om de nacompetitie nog te mogen spelen.

De Graafschap is door het beschamende 3-3 gelijkspel tegen hekkensluiter Achilles'29 afhankelijk van twee andere ploegen in de Jupiler League. Alleen de nummer 10 plaatst zich voor de play-offs, De Graafschap staat nu 12e.

De ploeg van trainer Henk de Jong gaat vrijdagavond op bezoek bij FC Oss en moet in elk geval zelf winnen. Daarna ligt het lot in handen van de clubs FC Eindhoven en RKC Waalwijk. RKC moet het uitduel met MVV Maastricht zelfs verliezen, terwijl Eindhoven nog mag gelijkspelen tegen Helmond Sport om De Graafschap te laten ontsnappen.

De kans is dus miniem dat dit bijna onwerkelijke scenario waarheid wordt voor de club uit Doetinchem. Gebeurt het wel, speelt De Graafschap op maandag 8 mei zijn eerste wedstrijd thuis in de play-offs en blijft de hoop op promotie dus in leven.