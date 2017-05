Nieuwe afleveringen! Een vreemde vogel in BuitenGewoon

BERG EN DAL - We gaan het anders aanpakken met BuitenGewoon.Dat wij al jaren de mooiste natuur in Gelderland laten zien, dat bent u van ons gewend. Dat we de meest zeldzame dieren en planten in beeld brengen, dat mag u van BuitenGewoon verwachten.

Maar we hebben de indruk dat onze missie, om onze kijkers massaal de natuur in te lokken, nog niet is geslaagd. Daarom hebben we een vreemde vogel aangetrokken. Harm Edens. Enthousiast wandelaar en bevlogen natuurliefhebber. Met Harm zwerven we voortaan iedere zaterdagavond op TV Gelderland door de mooiste Gelderse natuurgebieden.

Speelse interviews met natuurliefhebbers, originele beschouwingen over de staat van onze natuur en verrassende ontmoetingen langs het wandelpad. Speelse interviews met natuurliefhebbers, originele beschouwingen over de staat van onze natuur en verrassende ontmoetingen langs het wandelpad. Harm zwerft door Gelderland en we dagen u uit om zijn voetspoor te volgen. Zijn wandelingen die u op TV ziet, staan elke week op de website van BuitenGewoon. BuitenGewoon is prachtig maar nog mooier is om de Gelderse natuur met eigen ogen te gaan zien. Heeft u zelf een mooie tocht gemaakt? Laat het ons weten via Facebook, Twitter, Instagram, of gewoon ouderwets via de mail... Veel plezier. Gert Visser (Eindredacteur BuitenGewoon TV) Aanstaande zaterdag kunt u kijken naar de eerste nieuwe aflevering van BuitenGewoon op TV Gelderland. Daarin duikt Harm Edens in de historie van De Duivelsberg. Hij ontmoet tijdens zijn wandeling onder andere veldbioloog Henny Brinkhof en natuurbeschermer en politicus Jaap Dirkmaat. Vanaf 17.20 bij TV Gelderland (ieder uur herhaald).