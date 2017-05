Dood veulen gevonden langs de weg

WENUM-WIESEL - De politie heeft woensdag een dood veulen langs de Greutelseweg in Wenum-Wiesel gevonden. Vermoedelijk is het dier gedumpt

Het dier werd gevonden door personen die vervolgens meteen de politie belden. De dierenpolitie is ter plaatse gegaan en doet onderzoek naar het veulen dat waarschijnlijk ook dood is geboren.

De politie is bijvoorbeeld op zoek naar de eigenaar van het dier. Als u tips heeft, dan kunt u contact opnemen via 0900-8844 of 144.