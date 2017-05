Derde autobrand in één week in Culemborg

CULEMBORG - Voor de derde keer in één week tijd zijn er in Culemborg auto's in vlammen op gegaan.

Rond tien over drie kreeg de brandweer de melding van een autobrand aan de Rinkesstraat in de wijk Hoge Prijs. Daar bleek een geparkeerde auto volledig in brand te staan. Ook een tweede auto die langs het brandende voertuig geparkeerd stond, had inmiddels vlamgevat.

De brandweer had de brand door middel van de inzet van water en schuim snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat beide voertuigen verloren gingen.

Het Gelderse stadje wordt al meer dan een jaar geteisterd door een autopyromaan. Al ongeveer 50 auto`s gingen in Culemborg in vlammen op. Brandweer en politie gaan er ook bij deze brand van uit dat er sprake is van brandstichting.

Drie keer in één week

Het was voor de derde keer binnen een week dat in Culemborg een pyromaan toesloeg. In de nacht van vrijdag op zaterdag ging een geparkeerde auto in vlammen op. Dat gebeurde ook in de nacht van zondag op maandag, toen ging een geparkeerde auto aan de Van der Duyn van Maasdamstraat in vlammen op. In deze straat sloeg al zeker 8 keer toe een autopyromaan toe.

