'Hij heeft de bal van de KNVB-beker ingeslikt', veel grappen over gijzeling op sociale media

ARNHEM - De gijzelingsactie van een 57-jarige man in de Arnhemse wijk Klarendal zorgde woensdag voor veel verbazing en en soms ook angst. Maar nu duidelijk is dat het allemaal goed is afgelopen, gaan de grappen over de gijzelingsactie rond op internet.

Er gaan vooral veel grappen rond over de buik van de gijzelnemer. Toen de man gearresteerd werd stond hij alleen nog in zijn onderbroek en sokken en was zijn, niet al te slanke, buik goed te zien. Sommigen waren even bang dat de bal van de KNVB-bekerfinale van Vitesse alweer kwijt was.

Of dat de man alsnog gevaar zou kunnen stichten met zijn buik.

Hans dacht even dat er een bekende Nederlander was gearresteerd.

Massale inzet

Bij de gijzelingsactie rukte de politie massaal uit. Zou er soms een spelletje gaande zijn?

Anderen hadden weer graag gebruik gemaakt van één van de hoogwerkers van de brandweer...

Maar had dit niet opgelost kunnen worden door één iemand? Zo vraagt @labco zich af op Twitter.

'Elke dag een schone onderbroek'

En zoals uw moeder waarschijnlijk ook altijd al heeft geroepen...

Zo'n middagje live-tv kijken doet natuurlijk ook wat met kinderen. Mocht de politie nog een reconstructie nodig hebben...

Niet iedereen vindt het leuk

Maar niet iedereen vindt de grappen over de situatie leuk, zo valt te lezen op onze Facebookpagina.

'Vind het echt triest dat mensen grappen maken terwijl iemand hulp nodig heeft en blijkbaar geen uitweg ziet dan dit gelukkig is het goed afgelopen hoop dat deze man hulp krijgt die hij nodig heeft', zegt Yolanda.

Marian zegt: 'Het zal wel aan mij liggen, maar ik snap niet wat er zo grappig is aan deze toestand.'

En Edwin zegt: 'Wat een treurnis in de commentaren hier zeg. 'O, o, o, wat hebben we weer een lol om iemand belachelijk te maken. Stoer vanaf ver weg achter een scherm of toetsenbord. Een beetje netheid of beleefdheid, is dat tegenwoordig teveel gevraagd?'