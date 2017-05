Achilles en de KNVB: verstandshuwelijk wordt vechtscheiding

GROESBEEK - De rechtszaak die mogelijk leidt tot de degradatie van Achilles'29, is de climax in het verstandshuwelijk tussen de Groesbeekse voetbalclub en de KNVB. Inmiddels lijkt er sprake van een heuse vechtscheiding.

In 2013 waren de voetbalbond en Achilles nog heel blij met elkaar. De eerste divisie dreigde in te storten na het faillissement van AGOVV en Veendam. Bovendien was het plan om doorstroming vanuit het amateurvoetbal te realiseren mislukt. Clubs weigerden gebruik te maken van het recht op promotie en alleen FC Oss degradeerde in 2010, maar keerde een seizoen later meteen weer terug in de eerste divisie door Achilles'29 te verslaan. De Groesbekers hadden in 2012 als algeheel landskampioen bij de amateurs ook recht om te promoveren, maar zagen daarvan af. De club wilde niet voldoen aan de ingrijpende voorwaarden van de KNVB.

Avontuur

Maar een seizoen later werden die voorwaarden versoepeld en durfde Achilles het avontuur toch aan. Het werd een pilot-project voor drie seizoenen, waarin de club niet zou kunnen degraderen, maar ook niet mee mocht doen om de prijzen. Dat gebeurde grotendeels met de ploeg die zo succesvol was geweest in het amateurvoetbal. Het eerste jaar begon aardig met onder meer overwinningen op Jong Ajax en Jong PSV, andere nieuwkomers in de competitie. Maar voor veel spelers was de overstap van amateurvoetbal naar de eerste divisie te zwaar en de Groesbekers kregen te maken met een enorme blessuregolf. De club zakte naar de laatste plaats en de laatste weken van het seizoen speelden de elf spelers die nog net konden lopen.

Een seizoen later liep het lange tijd beter en stond Achilles in de middenmoot, maar kwam op het einde opnieuw de klad erin en werd Achilles achttiende. Ondertussen werd er op de achtergrond een flinke slag gemaakt in de professionalisering van de club. Het complex werd grondig aangepakt en met Eric Meijers werd een oude bekende uit de succesvolle amateurtijd teruggehaald als trainer. De trainingsintensiteit ging omhoog en de start was spectaculair. Achilles haalde tien punten uit de eerste vier wedstrijden en stond tweede.

Daarna viel de club terug naar de middenmoot. Buiten het veld was Achilles ook heel actief met een ambitieus plan om het complex te verbeteren. Voor een lening van vijf miljoen euro bij een externe partij wilde de club een garantstelling van de gemeente, maar die kwam er uiteindelijk niet. Sportief gezien bleef het aardig gaan met een negende plaats in februari, maar opnieuw had de club te maken met mindere resultaten in de slotfase van het seizoen met een vijftiende plaats als eindresultaat.

Geen proflicentie

Na drie jaar pilotproject moest de club doorpakken. Er werd een kunstgrasveld aangelegd en de club dacht alles voor elkaar te hebben, maar de KNVB verstrekte vervolgens geen proflicentie zoals de bedoeling was. Het alternatief was een doorstart in de derde divisie en dat zou de doodsteek voor de club betekenen. 'Wij voldoen aan alle regels en dat hebben we voor deze competitie ingediend, verklaarde voorzitter Harrie Derks. 'De KNVB zag dat anders en gaf ons geen licentie. We mochten toen toch meedoen en hadden ook geen keus, want anders hadden we een stap terug moeten zetten. En dat zou wellicht tot een faillissement hebben geleid. Dus we moesten wel, want we hadden alles klaar staan om als profclub verder te gaan.'

Sportief gezien werd het een drama, want Achilles zakte al snel naar de laatste plaats die ditmaal wel degradatie zou betekenen. En ook buiten het veld ging het gesteggel met de KNVB verder. Achilles was te laat met de jaarcijfers en kreeg een boete van 72.000 euro opgelegd. Daartegen ging de club in beroep. De uitspraak liet elf weken op zich wachten, tot irritatie van Achilles. En uiteindelijk werd het beroep afgewezen.

Ondertussen richtte de club zich sportief op en het Wonder van Groesbeek leek er te komen. Een gat van twaalf punten werd teruggebracht tot twee punten en Achilles zou zich op de laatste speeldag alsnog veilig kunnen spelen.

Maar inmiddels was er een nieuw conflict met de KNVB. Ondanks het ontbreken van een proflicentie werd de club behandeld als ingedeeld in risico-categorie 1. 'Wij willen dat iedere club weet waar die aan toe is voor het einde van de competitie, maar natuurlijk hadden we gehoopt dat dit eerder te behandelen', vertelt een woordvoerder. 'De licentie-commissie is een onafhankelijk instituut, en die heeft geoordeeld dat ze de financiële doelstellingen niet hebben gehaald. Iedere club moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.'

De club vocht ook deze beslissing aan bij de voetbalbond. Achilles was van mening dat de tijd voor de beroepszaak te kort was, maar kreeg daarin geen gelijk van de voetbalbond. De sanctie die hierbij hoort is drie punten in mindering. En dat zou direct leiden tot degradatie van Achilles. De wedstrijd van vrijdag tegen Jong PSV is dan sportief gezien niet meer relevant.

Het is alleen nog onduidelijk wanneer de uitspraak wordt gedaan. Als dat voor vrijdag is, wordt de degradatie van Achilles dus een feit. Tenzij daar weer beroep tegen wordt aangetekend. Maar dat heeft alleen nut als Achilles vrijdag wint en concurrent Dordrecht dan ook nog verliest in Den Bosch. De uitspraak kan ook pas na de laatste speeldag worden gedaan en dan is het de vraag of dat met terugwerkende kracht over dit seizoen gaat, of dat de puntenaftrek voor volgend seizoen geldt. Kortom, de Groesbeekse club en de KNVB, die elkaar in 2013 nog zo nodig hadden, gaan voorlopig door met een strijd die waarschijnlijk één grote verliezer kent: Achilles'29. 'Het is te triest voor worden. Ze willen ons kapot maken', aldus voorzitter Harrie Derks.