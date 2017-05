Opnieuw plofkraak pinautomaat Rabobank

TERBORG - In Terborg is in nacht van woensdag op donderdag een plofkraak op een pinautomaat van de Rabobank gepleegd. Dat gebeurde aan de Walstraat.

De politie meldt dat dat de plofkraak rond 2.00 uur 's nachts plaatsvond. De pinautomaat zit in het gebouw van een fysiotherapeut. Het voorste gedeelte van de geldautomaat is weggeslagen. De politie doet nog onderzoek hoe het met de achterliggende kluis is. Het is ook nog niet duidelijk of er gebruik is gemaakt van gas of explosieven.

Radiopresentator Niek Hoitink in gesprek met de politiewoordvoerder:

Getuigen zagen een zwarte scooter en een wit bestelbusje wegrijden.

Tweede keer doelwit

In oktober vorig jaar was dezelfde pinautomaat ook al doelwit van een plofkraak. Toen lieten de daders kraaienpoten achter; pinnen die autobanden lek steken. Op die manier wilden ze voorkomen dat de politie ze achterna kon zitten.

Zie ook: