Lage opkomst en ingehouden woede bij hoorzitting windmolens Bijvanck

ANGERLO - Een paar insprekers en enkele tientallen bewoners kwamen woensdagavond af op de hoorzitting over de plannen voor windmolens bij de Bijvanck. De opkomst was laag en de stemming rustig, maar onder die rust zit een nauwelijks ingehouden woede.

Volgens Jan Jaap Tiemersma van actiegroep Hoordewindwaait komt de lage opkomst doordat er geen vertrouwen is in de Statenleden. Geen vertrouwen dat ze de plannen voor de drie windmolens nog tegenhouden. Zelf was hij bijna ook niet gekomen, maar hij wilde toch zijn zegje doen.

Tiemersma vraagt om goede maatregelen als de molens er komen. Geen reclame en daarnaast platen onder de lamp zodat hij niet naar beneden schijnt. 'Maar we zijn nog steeds tegen de molens!' vertelt hij.

De initiatiefnemer van de molens is ook aanwezig, maar ondanks dat omwonenden en initiatiefnemer Raedthuys in dezelfde ruimte zitten, hebben ze nog nooit met elkaar gepraat. Actiegroep Hoordewindwaait weigert na tien jaar proces nog steeds elk gesprek. Ze willen eerst een schadevergoeding op papier.

'Dit hebben we nog nooit meegemaakt'

Zo weinig contact met omwonenden bij een windmolenproject hebben ze bij Raedthuys nog nooit meegemaakt volgens manager windenergie Arthur Vermeulen. 'We zijn heel actief geweest in het benaderen van omwonenden, maar de actiegroep heeft dat tegen gehouden. Ze hebben bij een informatieavond voor de deur gestaan zodat mensen niet naar binnen konden. We hebben brieven naar mensen gestuurd om keukentafelgesprekken te voeren en de actiegroep heeft ze geadviseerd om ons niet binnen te laten.'

'Die durft niet bij ons aan tafel te komen zitten'

Na afloop van de korte hoorzitting wordt er nog wat gepraat. Tiemersma wijst boos naar Arthur Vermeulen die verderop staat te praten: 'Die man durft niet eens bij ons aan tafel te komen zitten hier.'

Eind mei besluiten de Gelders Staten of ze instemmen met de plannen voor drie windmolens bij Zevenaar.