Man scheurt met 130 kilometer per uur door bebouwde kom

APELDOORN - De politie Apeldoorn heeft dinsdag het rijbewijs van een beginnend bestuurder ingevorderd. Hij reed 71 kilometer per uur te hard over de Laan van Malkenschoten in Apeldoorn.

Op die plek mag je maximaal 50 kilometer per uur. Politieagenten deden een meting vanuit de auto en kwamen op een snelheid van 130. Na correctie is dat 121, oftewel 71 kilometer per uur harder dan toegestaan. Het rijbewijs is ingevorderd en opgestuurd naar officier van justitie. Die neemt binnen 10 werkdagen een beslissing over wat er met de rijbewijs gaat gebeuren.