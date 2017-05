'Ze willen ons kapot maken', Achilles-voorzitter boos op KNVB

GROESBEEK - Achilles'29 staat op de rand van degradatie. De KNVB wil de club drie punten in mindering brengen vanwege financiële problemen. De voorzitter van de club, Harrie Derks, is boos op de KNVB. 'Het is te triest voor worden. Ze willen ons kapot maken.'

De club ging afgelopen vrijdag in beroep tegen de straf en kreeg te horen dat de beroepszaak woensdagavond dient. Te kort dag, concludeerden de Groesbekers.

Via de rechter probeerden ze woensdag uitsluitsel af te dwingen. Maar die ging daar niet in mee. 'Het is natuurlijk een eigen club, dat maakt het ook lastig om bij de rechter gelijk te halen', aldus Derks.

'Ik vind het zeer dubieus'

Een straf van drie punten zou desastreus zijn. Het gat met Dordrecht is twee punten met nog een wedstrijd te gaan. Daardoor kan Achilles degraderen in de rechtszaal, twee dagen voor de laatste competitiewedstrijd.

'Ik vind het zeer dubieus dat het nu allemaal naar buiten komt. Ze verkrachten hun eigen competitie', aldus Derks.

De KNVB erkent dat de timing ongelukkig is. 'Wij willen dat iedere club weet waar die aan toe is voor het einde van de competitie, maar natuurlijk hadden we gehoopt dat dit eerder te behandelen', vertelt een woordvoerder. 'De licentie-commissie is een onafhankelijk instituut, en die heeft geoordeeld dat ze de financiële doelstellingen niet hebben gehaald. Iedere club moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.'

'Geholpen? Never nooit niet'

Tijdens de rechtszaak werd bekend dat de KNVB Achilles'29 beschouwt als een club in de eerste categorie. Dat zijn ploegen die het financieel zwaar hebben en onder curatele staan.

'Officieel zitten wij niet in de categorie, maar zo worden we wel behandeld ja. Daar is overigens ook niets mis mee', legt de voorzitter uit. Dat Achilles zo wordt behandeld, was niet bekend. 'We hebben daar publicitaire afspraken over gemaakt, om ze te helpen', vertelt de woordvoerder.

'Achilles heeft vier jaar geleden de nek uitgestoken. De KNVB heeft de afgelopen twee jaar de nek uitgestoken en we helpen ze waar we kunnen', aldus de KNVB. Derks ziet dat anders. 'Achilles geholpen? Never nooit niet. Ze proberen ons af te schieten richting het amateurvoetbal.'