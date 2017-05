Vissers laten grotere palingen glippen

HARDERWIJK - Professionele vissers op de Veluwerandmeren laten dit seizoen meer paling ontsnappen. De vissers hebben grotere ringen in hun netten geslagen dan ze wettelijk verplicht zijn. Daardoor krijgen grotere palingen de kans om te ontsnappen.

'We proberen een steentje bij te dragen aan het behoud van de paling. Het scheelt maar drie millimeter, maar op deze manier kunnen ze een paar jaartjes ouder worden,' vertelt palingvisser Piet Jansen aan boord van de HK7.

Alle palingvissers op de Randmeren hebben beloofd zich aan die afspraak te houden. De vis die in de netten achter blijven zijn groter en dus ook zwaarder. Als het werkt halen de vissers meer kilo's naar boven. 'Er is wel vraag naar de kleinere soorten, maar daar moeten wij het niet van hebben.' vertelt Jansen.

Slechte start

De vangst op de ochtend waarop we meevaren is niet groot, maar het seizoen is nog maar net begonnen. 'Het is extreem mager, maar het is nu ook veel kouder als je het vergelijkt met vorig jaar,' legt zoon Peter Jansen uit. De familie is een van de laatste palingvissers op de Veluwerandmeren.

Piet Jansen nam de palingvisserij over van zijn vader en gaf het op zijn beurt door aan zijn zoon Peter. De familie kan niet meer leven van de palingvangst alleen. 'We werken er allemaal bij nu. We hebben wel altijd gezegd, als we ons brood ermee konden verdienen dan lieten we alles ervoor vallen,' vertelt Peter terwijl hij de netten binnenhaalt met zijn zwager Tom.

Meer tijd om te ontsnappen

Volgens Dupan, de stichting die zich inzet voor duurzame palingvisserij, gaat het de laatste jaren steeds beter met de palingstand. Deze proef met grotere ringen in de netten moet daar een nieuwe bijdrage aan leveren. De paling krijgt namelijk extra tijd om zich voort te planten.

Jonge palinglarfjes worden duizenden kilometers verderop geboren in de Sargassozee. Die zwemmen naar Europa en groeien in zoet water uit tot jongvolwassen exemplaren. Als ze gaan puberen vertrekken ze richting zout water om zich voort te planten.

De paling krijgt meer tijd om te groeien, maar ook om te ontsnappen naar zee. Een risico voor de palingvissers? 'Als je ze niet vangt heb je er ook geen hartzeer van', zegt Piet met een glimlach, 'Maar als het goed is vang je met een jaar of twee ook grotere exemplaren.'