'Dit was echt bizar', getuige van gijzeling doet haar verhaal

ARNHEM - 'Dit was echt bizar. Als je zoveel politie ziet en zo zwaar bewapend', zegt een medewerkster van een coffeeshop aan de Hommelseweg in Arnhem tegen Omroep Gelderland. De coffeeshop zit recht tegenover het wijksteunpunt waar woensdag urenlang twee handhavers van de gemeente werden gegijzeld.

'Het begon met geschreeuw om 11.10 uur. De politie schreeuwde 'deur dicht'. Toen had ik niet door dat het zo heftig was', vertelt de vrouw.

Oog in oog gestaan

'Daarna zag ik zwaarbewapende agenten. En tussendoor heb ik die meneer nog gezien. Ik heb oog in oog met hem gestaan. Ik heb een foto gemaakt. Toen was er nog niet zoveel politie.'

Later hoorde ze dat er een gijzeling was en dat hij mogelijk een bomgordel om had. 'Dan schrik je pas en is het opeens een stuk minder leuk en lollig.'

Sluipschutters in de zaak

Ze heeft ook drie sluipschutters in de zaak gehad. 'Ze hadden hem in het vizier. In het hofje hier tegenover stonden er ook drie en een hond. Dan weet je: dat moet wel heel heftig zijn.'

'Dan zie je hem naar buiten komen en moet hij zijn kleren uitdoen. Dan weet je dat het voorbij is. Nou ja, toen moest alles nog gecontroleerd worden.'

Al die tijd mocht ze niet weg. 'Niemand mocht de zaak in en we mochten er niet uit, tussen 11.00 en 17.30 uur. Dit was heel bizar.'

