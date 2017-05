Vandaag in Gelderland: Dodenherdenking, Achilles'29 en de 'lekkende agente'

ARNHEM - In Gelderland is het om 20.00 uur weer twee minuten stil om oorlogsslachtoffers te herdenken. Vandaag is ook de uitspraak tegen een 34-jarige ex-agente uit Arnhem die vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt. En de voetbalclub Achilles'29 hoort vandaag of ze definitief degradeert uit de Jupiler League. Dit is het nieuws op donderdag 4 mei.

Dodenherdenking

Vanavond is Gelderland om 20.00 uur weer twee minuten stil. De één zit thuis voor de tv, de ander zoekt een speciale plek op om te herdenken. Omroep Gelderland heeft vijf speciale herdenkingsplaatsen in Gelderland op een rijtje gezet.

Achilles'29

Voetbalclub Achilles'29 uit Groesbeek hoort vandaag of ze definitief degradeert uit de Jupiler League. De club heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. Daardoor moesten de Groesbekers zich gisteravond in Zeist melden voor een beroepszaak. De voetbalbond wil de club drie punten in mindering brengen en daarmee zou degradatie een feit zijn.

Uitspraak de 'lekkende agente'

Vandaag is de uitspraak tegen een 34-jarige ex-agente uit Arnhem. Vrijdag stond ze terecht voor het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen. Ze zou in 2014 diverse keren informatie hebben opgevraagd in het computersysteem over de voortgang van een onderzoek naar een zaak in Epe. In totaal zou ze 48 keer informatie hebben opgezocht over het onderzoek waar zij niet bij betrokken was.

