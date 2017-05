Gijzelnemer is 57-jarige Arnhemmer

ARNHEM - De gijzelnemer die woensdagmiddag is aangehouden in de Arnhemse wijk Klarendal is een man van 57 uit die plaats. De heeft de politie bekendgemaakt op een persconferentie op het stadhuis van Arnhem.

De man gijzelde in eerste instantie vier mensen, onder wie twee handhavers van de gemeente. Twee gijzelaars werden vrijgelaten met een brief voor de politie.

De Arnhemmer was gewapend met messen en leek een bomvest te dragen. Zijn wapen en bomvest bleken nep te zijn. Vanwege de dreiging werd een deel van Klarendal afgesloten door de politie.

Uitkleden

Wat het motief was van de man voor zijn daad, is onduidelijk. Hij heeft in ieder geval geen strafblad. Rond 14.05 uur gaf hij zich over. Hij moest zich van het arrestatieteam uitkleden om te kijken of hij geen explosieven of wapens bij zich had.

Er wordt nu onderzoek gedaan in een woning aan de Hommelseweg:

Foto: Omroep Gelderland

