In één jaar tekende Elwin 900 vogels na

ARNHEM - Na tachtig jaar kunnen zijn we in Nederland weer de trotse eigenaar van een echte Nederlandse vogelgids. Ruim 1200 vogels zijn er met beschrijving en plaatje in terug te vinden. En die plaatjes moesten getekend worden. Elwin van der Kolk uit Bennekom maakte ze allemaal in een jaar tijd.

De biologieleraar heeft al jaren een passie voor vogels en maakte eerder tekeningen voor de vogelbescherming. Toen hij gevraagd werd om mee te werken aan de vogelgids hoefde hij niet lang na te denken. 'Ik werk drie dagen in de week als leraar Biologie. Als ik met leerlingen praat, blijkt dat ze soms vogels niet eens opgemerkt hebben, of dat ze geen verschillen zien. Dat vind ik verontrustend', vertelt hij. 'Vogels kunnen dan verdwijnen, zonder dat dat opvalt en zonder dat mensen zich er druk om maken. Jonge mensen schijnen wel duizend logo’s te kennen. Dus dan moet je ook het verschil kunnen zien tussen koolmezen en pimpelmezen. Ik hoop dat mijn illustraties in deze gids daarbij gaan helpen." Helemaal Nederlands Er zijn natuurlijk wel vogelgidsen in het Nederlands. Maar in 1937 werd de laatste gids van volledig Nederlandse oorsprong gemaakt. Zowel de teksten als de plaatjes zijn uit eigen land afkomstig. Veel tijd kon Elwin niet nemen voor iedere tekening. In een jaar moesten ze af. Hij had nog 300 exemplaren liggen, dus 900 moesten er nog gemaakt worden. Daardoor lukte het hem niet om alle vogels vanuit het wild na te tekenen. Maar veel gelukkig wel.