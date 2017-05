Situatie Klarendal onder controle, geen terrorisme

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De 'dreigende situatie' in de wijk Klarendal in Arnhem is onder controle. Volgens de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie ging het niet om terrorisme.

Er is een verdachte aangehouden. Om wie het gaat en wat zijn motief was, is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie doet nu verder onderzoek. Later meer. Zie ook: Volg hier ons liveblog over de situatie