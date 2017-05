'PVV moet een toontje lager zingen'

APELDOORN - De PVV hoeft zich niet te bemoeien met het weghalen van christelijke beelden uit de St. Josephkapel in Apeldoorn. Dat zegt de geestelijke verzorger die 25 jaar in de kapel heeft gewerkt.

De kapel is onderdeel van het nieuwe asielzoekerscentrum dat aan de Deventerstraat in Apeldoorn wordt gevestigd. 'Ik en de enige Broeder Penitent die hier nog woont, vinden het opvangen van asielzoekers een geschikte invulling', vertelt geestelijke verzorger Jos van der Leur in een lege kapel.

Katholieken waren ook niet welkom

'Tachtig jaar geleden wenste een deel van de Apeldoornse voorvaderen de Broeders Penitenten niet welkom te heten. Vandaag wilt u geen nieuwe zielzoekers, met een beroep op de kapel', schrijft hij in een open brief aan Marjolein Faber van de PVV.

Van der Leur ergerde zich aan de uitlatingen van Faber. Zij noemde het absurd dat christelijke symbolen worden weggehaald uit de kapel, volgens haar vanwege moslimasielzoekers.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers de religieuze beelden weg te halen, omdat de organisatie religie en politiek neutraal is. Vorig jaar werd de kapel tijdens een speciale dienst aan de eredienst onttrokken.

De staties die de lijdensweg van Christus verbeelden op de muur van de kerk staan er nog. 'Deze worden niet weggebeiteld, maar waarschijnlijk afgeschermd', legt Van der Leur uit.

Kapel wordt gekaapt

Voor Van der Leur voelt het alsof de kapel wordt gekaapt voor de politieke doeleinden van de PVV. 'Dat is inderdaad de reden dat ik erop reageer. En als je op die manier erover spreekt is het nog eerder mijn kapel dan die van de laatste broeder die hier nog is.' Vertelt hij.

Marjolein Faber laat weten dat zij de kapel niet wil kapen, maar er juist voor op wil komen. 'Het begint met kleine zaken zoals christelijke symbolen. Hij laat zijn kapel kapen door de islam. Hij moet juist opstaan voor het christendom en zijn kapel.' Reageert de PVV fractievoorzitter.

Minder vals

Volgens Van der Leur waren die christelijke symbolen in Apeldoorn helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want 80 jaar geleden wilden de protestanten helemaal geen katholieken in Apeldoorn.

'Als de Broeder Penitent en ik, die de kapel van binnenuit kennen, geen enkel bezwaar hebben tegen de komst van nieuwe zielzoekers zou u toch een toontje lager kunnen zingen en wat minder vals', eindigt hij zijn brief.

