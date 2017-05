OM: schietende agent handelde uit noodweer

APELDOORN - De politieagent die vorig jaar december in Apeldoorn op een 40-jarige man heeft geschoten, handelde rechtmatig volgens het Openbaar Ministerie. De agent wordt niet vervolgd.

Een 40-jarige man werd vorig jaar op 24 december aangehouden, nadat hij door de politie in zijn voet was geschoten. Hij zou toen drie personen verwond hebben met een mes.

De politieagent die als eerste bij het incident kwam, zag dat de 40-jarige man een mes had en hiermee stekende bewegingen maakte in de richting van een man. Omdat het vlak na sluitingstijd van de horeca was, liepen er veel mensen op straat. De agent heeft tegen de verdachte geroepen dat hij zijn mes moest laten vallen. Toen de man hieraan geen gevolg gaf, heeft de agent de verdachte in de voet geschoten.

Het OM concludeert dat de verdachte een levenbedreigend gevaar vormde voor de personen in zijn omgeving. Daarnaast was er volgens het OM duidelijk sprake van noodweer. De agent zou proportioneel geweld gebruikt hebben door het schot laag te richten.