Hilckmann moet mogelijk miljoenen euro's schadevergoeding betalen

NIJMEGEN - Hilckmann moet een schade van mogelijk enkele miljoenen euro's betalen aan de gemeente Nijmegen. De gemeente moet dan wel inzage geven in de boekhouding en aantonen hoe hoog de geleden schade is. Dat heeft de rechtbank in Arnhem woensdag bepaald.

Het vonnis van de rechter is een belangrijke stap in het gevecht tussen de gemeente Nijmegen en Hilckmann. Nijmegen eist zoveel mogelijk geld terug van de 21 miljoen euro die ze in de zomer van 2015 als aanbetaling overmaakte naar het slachthuis. De gemeente wil op de plek waar Hilckmann zat huizen bouwen en 'kocht' het slachthuis uit voor 27,6 miljoen euro.

Hilckmann hield zich niet aan werkgelegenheidsgarantie

De rest van het bedrag zou later betaald worden. Maar zover kwam het nooit. In februari 2016 trok Hilckmann de stekker uit het bedrijf vanwege slechte marktomstandigheden.

De verhuizing naar Haps (bij Cuijk) was van de baan en zo'n 350 mensen verloren hun baan. Volgens Nijmegen heeft Hilckmann zich daarom niet gehouden aan de werkgelegenheidsgarantie.

Dat was de garantie dat de ruim honderd werknemers in vaste dienst bij Hilckmann ook in het nieuw te bouwen slachthuis in Haps aan de slag zouden kunnen.

Rechter: slechte marktomstandigheden zijn bedrijfsrisico

Hilckmann beweert dat zij door de slechte marktomstandigheden niet anders kon dan stoppen met het bedrijf, omdat doorgaan terwijl er verlies werd geleden onverantwoord zou zijn.

De rechter denkt niet dat de bestuurders van het slachthuis de zussen Dominique, Kathelijne en Franz Hilckmann persoonlijk iets te verwijten valt of dat zij de gemeente Nijmegen bewust hebben misleid.

De slechte marktomstandigheden waren volgens de rechter weliswaar overmacht voor Hilckmann, maar dat hoort nu eenmaal bij het bedrijfsrisico en komen dus wel voor hun rekening. Daarom moeten ze gewoon de boete (1,38 miljoen euro) betalen vanwege het niet nakomen van de werkgelegenheidsgarantie.

Mogelijk schade voor Nijmegen

Maar die werkgelegenheidsgarantie staat volgens de rechter los van de koopovereenkomst van 27,6 miljoen euro. In principe moet Nijmegen daarom nog 6,6 miljoen euro betalen. Toch acht de rechter het niet uitgesloten dat Nijmegen door het niet doorgaan van de verhuizing schade heeft geleden. En die schade zou volgens de rechter wel eens in de orde van grootte van die 6,6 miljoen euro kunnen liggen.

Nijmegen moet openheid geven

Maar dat moet Nijmegen dan wel aantonen. Daarom moet ze volledige inzage geven in alle stukken waarin ze dat tot nu toe weigerde.

Volgens de advocaat van Hilckmann Sander Drijber is het niet aannemelijk dat Nijmegen schade heeft geleden. 'Alle transitievergoedingen voor de ontslagen werknemers zijn door Hilckmann betaald. En het kan best dat zij de benodigde grond voor de nieuwbouw hebben ingeboekt voor 27,6 miljoen.'

In dat laatste geval zou Nijmegen dus nog 6,6 miljoen euro aan Hilckmann moeten betalen. Minus de boete van 1,38 miljoen van het slachthuis natuurlijk. Wordt vervolgd.