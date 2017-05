18-jarige Kurt wil raad Oude IJsselstreek in

ULFT - De 18-jarige Bariscan Kurt uit Ulft wil voor zijn partij D66 de gemeenteraad van Oude IJsselstreek in. In 2018 stelt de jongste fractie-assistent van de gemeente zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

'Het leuke is dat je ziet dat er steeds meer jonge mensen actief worden in de lokale politiek', aldus burgemeester Otwin van Dijk. Sinds kort is Kurt de fractie-assistent bij D66 Oude IJsselstreek en zet hij zijn eerste stappen in de lokale politiek. 'Ik hou er niet van om in een hoekje te gaan zitten en te gaan klagen over het belastingstelsel en de studiefinanciering', aldus Kurt. 'Ik doe liever actief mee.'

Burgemeester is het grote voorbeeld

Voor Van Dijk is de ambitie van Bariscan Kurt geen onbekend verhaal. 'Ik was zelf ook begin twintig toen ik politiek actief werd en lid werd van een partij en een gemeenteraad.' Burgemeester Van Dijk is voor Bariscan een groot voorbeeld. 'Ik ken Otwin ook persoonlijk, het is een hartstikke toffe man. Ik heb nog veel van hem te leren.'

De burgervader, die zelf begon als raadslid in Duiven, zegt dat jonge politici vooral zichzelf moeten blijven. 'Probeer je niet te veel te voegen naar de gedragsregeltjes die er soms zijn. Probeer je ideeën ook om te zetten in voorstellen.'

'Leeftijd keihard omlaag halen'

Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 komen er mogelijk een stel nieuwe en jonge politici in Oude IJsselstreek. 'Dat hoop ik', zegt Van Dijk. 'Iedereen is natuurlijk welkom, maar ik zou het hartstikke goed vinden als jonge mensen zich kandideren.'

Kurt is dan ook overtuigd van zijn kwaliteiten en ziet zichzelf over jaar namens D66 in de raad zitten. 'Ik denk dat ik er wel tussen ga komen. Ik ga de gemiddelde leeftijd keihard omlaag halen straks.'