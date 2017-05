Onrust Klarendal: Arrestatieteam pakt verdachte in onderbroek

ARNHEM - De politie heeft woensdagmiddag een man gearresteerd in de Arnhemse wijk Klarendal.

De man zat woensdag verschanst in het wijkcentrum aan de Hommelseweg. Volgens geruchten in de buurt zou het gaan om een gijzeling van meerdere personen.

Toen de man in de handen liep van het arrestatieteam kwam hij alleen in een onderbroek en sokken naar buiten. De politie zegt dat de gijzelingsactie door deze arrestatie nu voorbij is.