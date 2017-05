Situatie Klarendal: 'Iedereen moet binnen blijven'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De politie laat weten dat iedereen in en rondom de Arnhemse wijk Klarendal wordt verzocht om binnen te blijven. Dit omdat er een grootscheepse politieactie is. De politie heeft een melding gehad van een gewapende man in het wijkcentrum aan de Rappardstraat.

De politie heeft een gebied rondom het wijkcentrum afgezet. Daarnaast is ook het treinverkeer stilgelegd. Meer kunt u lezen in ons liveblog. Zie ook: Liveblog: Gewapende man in Arnhemse wijk Klarendal