KNVB wil Achilles'29 punten minderen: vandaag nog kort geding

GROESBEEK - In Zeist dient woensdagavond een kort geding tussen Achilles'29 en de KNVB.

Dat meldt de Groesbeekse club op haar website. De KNVB wil de club drie punten in mindering brengen vanwege het overtreden van financiële doelstellingen. Volgens Achilles'29 overtreedt de bond hiermee de eigen reglementen.

Achilles'29 is met FC Dordrecht verwikkeld in een strijd om handhaving in de eerste divisie. Vanwege het 3-3 gelijkspel bij De Graafschap heeft de club nog uitzicht op handhaving. Met drie punten in mindering is de club gedegradeerd.