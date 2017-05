Achilles'29 verliest kort geding; vanavond beroepszaak om dure punten

GROESBEEK - Achilles'29 heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. Daardoor moeten de Groesbekers zich vanavond in Zeist melden voor een beroepszaak. De voetbalbond wil Achilles'29 drie punten in mindering brengen. Daarmee zou degradatie een feit zijn.

Achilles ging in beroep tegen de straf en de KNVB nodigde de club woensdagavond uit. Maar de voetbalclub stelde dat dat veel te snel is. Via de rechter probeerde ze de beroepszaak uit te stellen. De rechter wees dat verzoek af.

De KNVB wil Achilles'29 straffen vanwege financiële problemen. Achilles'29 is met FC Dordrecht verwikkeld in een strijd om handhaving in de eerste divisie. Vanwege het 3-3 gelijkspel van afgelopen vrijdag bij De Graafschap heeft de club nog uitzicht op handhaving. Met drie punten in mindering is de club gedegradeerd.