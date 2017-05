Treinen rijden weer na situatie Klarendal

ARNHEM - Het treinverkeer vanuit Arnhem Centraal richting Achterhoek en Duitsland is vrijgegeven. Dat was urenlang gestremd vanwege de politie-inzet bij de gijzelingsactie in de Arnhemse wijk Klarendal.

De verstoring trof onder de trajecten tusseen Arnhem Centraal en Zevenaar en tussen Arnhem Centraal en Dieren. Zie ook: Liveblog: Gewapende man in wijkcentrum Klarendal