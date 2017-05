ARNHEM - Omroep Gelderland heeft woensdagmiddag een extra televisie-uitzending. Vanaf 13.30 uur wordt u bijgepraat over een gewapende man die rondloopt in de Arnhemse wijk Klarendal.

De politie voert een grootscheepse actie uit in de wijk omdat er een melding is van een gewapende man in de Arnhemse wijk Klarendal. Omwonenden zijn geëvacueerd.