Liveblog: Gewapende man in Arnhemse wijk Klarendal

Foto: Yasin Köylü

ARNHEM - De politie voert een grootscheepse actie uit omdat er een melding is van een gewapende man in het wijkcentrum in de Arnhemse wijk Klarendal. De omgeving is afgesloten. Omwonenden zijn geëvacueerd. Op Facebook is een foto verschenen van de mogelijke dader die in de deuropening van de politiepost aan de Hommelseweg staat.

Supermarkt Coop aan de Hommelseweg in Arnhem is ontruimd, meldt de bedrijfsleider. In de buurt is veel politie aanwezig en boven de wijk cirkelt een politiehelikopter. Liveblog: 13.35 Volgens politiewoordvoerder Simen Klok zit er een gewapende man in het wijkcentrum. Er zitten nog meer mensen in het centrum, maar het is niet duidelijk of zij gegijzeld zijn 13.29 Dader zou in de politiepost zitten, wordt op social media gesteld Foto: Michella Kox 13.25 Arrestatieteam gearriveerd: 13.15 Iedereen in het gebied wordt verzocht binnen te blijven 13.10 Er staat een tankautospuit en een ambulance klaar de hoek Hommelstraat/Ir. J.P. van Muijlwijkstraat, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Midden 13.00 Een ontruimde Hommelstraat, zo laat Yasin Köylü zien: 12.47 Arrestatieteam is ter plaatse: 12.46 Volgens een treinreizigster zei een conductrice dat er een man met een pistool langs het spoor loopt 12.44 De eerste beelden vanuit Klarendal: 12.40 Treinverkeer is stilgelegd, meldt de NS. Treinen rijden dus niet langs het gebied Zie ook: Geen treinen vanuit Arnhem Centraal 12.28 De politieactie trekt veel bekijks 12.23 De politie bevestigt dat er een melding is dat er een gewapende man in het wijkcentrum is 12.20 Hommelstraat en Sonsbeeksingel zijn afgezet 12.18 Politie in kogelwerende vesten: 12.15 Ooggetuige Tanja Schepers van Café Biljart De Zaak zegt dat ze het advies kreeg de zaak dicht te laten 12.00 Melding van een politieheli boven Klarendal en een grote stoet politieauto's in de wijk