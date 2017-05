Liveblog: Bijna naakte man gearresteerd na gijzeling in Klarendal

ARNHEM - De politie heeft woensdag een grootscheepse actie uitgevoerd omdat er een gewapende man in het wijksteunpunt in de Arnhemse wijk Klarendal zou zijn. De man zou zich hebben verschanst in het steunpunt aan de Hommelseweg. Hij zou daar mogelijk meerdere mensen hebben gegijzeld. De verdachte werd na enige uren, alleen gekleed in onderbroek en sokken, gearresteerd. Er is geen verdenking van terrorisme.

De omgeving is afgesloten. Omwonenden zijn geëvacueerd. Op Facebook is een foto verschenen van de mogelijke dader die in de deuropening van de wijkcentrum aan de Hommelseweg staat.

Supermarkt Coop aan de Hommelseweg in Arnhem is ontruimd, meldt de bedrijfsleider.

In de buurt is veel politie aanwezig en boven de wijk cirkelden twee politiehelikopters.

Liveblog:

16.20 Om 17.00 uur is er persconferentie in gemeentehuis Arnhem met burgemeester, politie en Openbaar Ministerie

16.15 Treinverkeer is vrijgegeven

16.10 Verslaggever Lonneke Gerritsen over de situatie en vervolgens een gestrande treinreiziger:

15.45 Burgemeester Staal van Arnhem laat namens de driehoek weten dat de situatie in Klarendal onder controle is. Vooralsnog is er geen verdenking voor terroristisch oogmerk.

15.35 'De driehoek (OM, politie, burgemeester) is opgelucht dat het zo is afgelopen. Het OM doet nu verder onderzoek', meldt Arndt Stroink, manager veiligheid van de gemeente Arnhem

15.20 Treinverkeer vanaf Arnhem Centraal langs het bewuste gebied ligt nog tot 16.00 uur stil. Er rijden bussen

15.15 De politie over de gijzeling in Klarendal:

15.00 Arrestatieteam is aan het inpakken

14.38 Het wijkcentrum en de omgeving blijven voorlopig nog afgezet

14.35 Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plekke en zoekt met onder meer een robotkarretje naar explosieven. De politie zoekt ook naar wapens

14.25 Politie kan het aantal arrestaties nog niet bevestigen

14.20 De politie zegt nu: de gijzelingssituatie is onder controle

14.15 Situatie is volgens de politie onverminderd dreigend

14.10 Hier is te zien dat de man zich buiten moest uitkleden:

14.05 Er komt een man naar buiten. Hij is in alleen een onderbroek en sokken aan in de boeien geslagen.

Verslaggever Lonneke Gerritsen zag de arrestatie:

14.02 Het nabijgelegen Thomas à Kempis College houdt de leerlingen uit veiligheidsoverwegingen binnen

14.00 Foto arrestatieteam:

13.55 Veel bekijks in de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat

13.50 We hebben nu een livestream met beelden vanaf de Hommelseweg

13.45 Dat verwacht je niet: iemand van het arrestatieteam bij je in huis:

13.35 Volgens politiewoordvoerder Simen Klok zit er een gewapende man in het wijkgebouw. Er zitten mogelijk nog meer mensen in het gebouw, maar het is niet duidelijk of zij gegijzeld zijn

13.29 Dader zou in het wijkcentrum zitten, wordt op social media gesteld

13.25 Arrestatieteam gearriveerd:

13.15 Iedereen in het gebied wordt verzocht binnen te blijven

13.10 Er staat een tankautospuit en een ambulance klaar de hoek Hommelstraat/Ir. J.P. van Muijlwijkstraat, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Midden

13.00 Een ontruimde Hommelstraat, zo laat Yasin Köylü zien:

12.47 Arrestatieteam is ter plaatse:

12.46 Volgens een treinreizigster zei een conductrice dat er een man met een pistool langs het spoor loopt

12.44 De eerste beelden vanuit Klarendal:

12.40 Treinverkeer is stilgelegd, meldt de NS. Treinen rijden dus niet langs het gebied

12.28 De politieactie trekt veel bekijks

12.23 De politie bevestigt dat er een melding is dat er een gewapende man in het wijkcentrum is

12.20 Hommelstraat en Sonsbeeksingel zijn afgezet

12.18 Politie in kogelwerende vesten:

12.15 Ooggetuige Tanja Schepers van Café Biljart De Zaak zegt dat ze het advies kreeg de zaak dicht te laten

12.00 Melding van een politieheli boven Klarendal en een grote stoet politieauto's in de wijk