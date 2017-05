A2 weer open na vondst verdacht pakketje: geen explosief

Foto: VID

ZALTBOMMEL - De A2 tussen Nieuwegein-Zuid en IJsselstein is weer open. Dat meldt RTV Utrecht. In beide richtingen was de weg afgesloten vanwege de vondst van een verdacht pakketje. Er is geen explosief aangetroffen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was ter plaatse om met een robot te kijken bij het pakketje. Er was een pakketje gevonden onder de A2 langs de Hollandsche IJssel. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht is er geen sprake van een explosief. Het ging om pakketjes die aan elkaar waren geknoopt met touwtjes. Het gebied waar het pakketje is gevonden is nog wel afgezet vanwege sporenonderzoek. Medewerkers van Rijkswaterstaat hadden de vondst gedaan tijdens maaiwerkzaamheden. De VID meldt dat de A2 nu wordt vrijgegeven: