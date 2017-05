Groesbeek geeft gul aan G-team De Treffers

GROESBEEK - Eens per jaar collecteert het Voetbal Plus-team van De Treffers voor het Fonds Gehandicapten Sport om geld in te zamelen voor hun team. Met acht man sterk maken de G-voetballers tijdens de wedstrijd van het eerste een rondje langs het veld om hun kas te spekken.

Na afloop meldt trainer Rick Janssen het totaalbedrag van 487,65 euro en daar is hij erg blij mee, 'Hiermee kunnen we ballen en andere materialen aanschaffen en we kunnen op deze manier ook eens een teamuitje organiseren voor deze jongens.'

'Ieder mens is uniek'

Frank Zoet is speler van het Voetbal Plus-team en is blij dat hij bij De Treffers kan voetballen, 'Ik vind het gewoon belangrijk dat gehandicapten kunnen sporten. Dat is ook beter voor de gezondheid. Ik zeg maar zo ieder mens is uniek, ook de gehandicapte.'

Samen met een subsidie kan nu ook het zo gewenste Voetbal Plus-team voor jongeren verder worden opgestart bij De Treffers.