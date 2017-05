Richard de Jong garandeert veiligheid TEC-supporters bij GVVV

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Over het algemeen gaan supportersgroepen in de Tweede Divisie vriendschappelijk met elkaar om. Ook bij de wedstrijd GVVV - TEC is er weinig aan de hand en blijft het vriendelijk. Dat was vorige week wel anders toen Spakenburg op bezoek kwam in Tiel en er een flinke vechtpartij ontstond.

Namens TEC is Richard de Jong verantwoordelijk voor de begeleiding van de Tielse aanhang in Veenendaal. Met nog een collega houdt hij de boel in de gaten en daarnaast wordt hij gesteund door 15 stewards en een paar agenten.