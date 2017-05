Geen 'pandaparkeerplaats' in Wageningen

WAGENINGEN - In Wageningen komt geen parkeerplaats voor bezoekers aan de pandaberen in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Het college van burgemeester en wethouders van Wageningen heeft besloten om geen vergunning te verlenen voor de zogenaamde 'Pandaparkeerplaats’.

Parkeerplaats niet nodig

Door de komst van twee panda's naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen zou extra parkeergelegenheid nodig zijn. Ruimte daarvoor werd niet gevonden in de directe omgeving van de dierentuin in Rhenen (provincie Utrecht). Daarom was een verzoek gedaan om een speciale parkeerplaats in Wageningen aan te leggen. In augustus 2016 werd daarvoor een voorlopige vergunning verleend. Na protesten werd opnieuw gekeken naar die vergunning. Die is nu ingetrokken.

In de motivatie van de gemeente staat onder meer: 'De omvang van 1400 parkeerplaatsen is onvoldoende onderbouwd. Er zijn bestaande locaties aanwezig (zoals de parkeerplaats bij Menzis die nu al wordt gebruikt door Ouwehands op piekdagen).'

Zie ook: